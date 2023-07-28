AFB Bank увеличил в I полугодии активы на 4,4%, сократил прибыль на 36,7%

Азербайджанский "AFB Bank" в январе-июне 2023 года увеличил активы на 4,4% - до 294 млн 863,47 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня равен 170 млн 767,69 тыс. манатов (спад на 0,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты - 22 млн 38,52 тыс. манатов (рост на 15,5%), бизнес-кредиты - 92 млн 364,02 тыс. манатов (спад на 9,2%), кредиты на недвижимость - 56 млн 365,15 тыс. манатов (рост на 12,5%).

Обязательства банка составляют 217 млн 8,64 тыс. манатов (рост на 9,1%). Депозиты в банке равны 127 млн 27,3 тыс. манатов (рост на 9,3%), в частности вклады физических лиц - 48 млн 485,96 тыс. манатов (рост в 1,6 раза).

Капитал банка равен 77 млн 854,82 тыс. манатов (спад на 6,7%), уставный капитал - 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в первом полугодии 2023 года составила 5 млн 494,65 тыс. манатов (спад на 36,7%).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.

Х.Насирзаде