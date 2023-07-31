Решения Азербайджана по Лачинской дороге это его суверенное право - глава МИД Турции

Азербайджан волен принимать любое решение, которое считает необходимым по Лачинской дороге, это его суверенное право, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Вы знаете, что Лачинская дорога является территорией Азербайджана. Поэтому Азербайджан принимает любые меры, которые сочтет нужными, это является его суверенным правом", - заявил Фидан на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре в понедельник.

Он подчеркнул, что есть возможность пропуска по Лачинской дороге в медицинских целях.

"Также выделены другие маршруты, пригодные для комплексной транспортировки товаров. Когда мы смотрим на все эти оценки, становится ясно, что Азербайджан подвергается необоснованной критике в этом отношении", - заявил Фидан.

Глава МИД Турции также заявил, что путь к региональной стабильности лежит через всеобъемлющее мирное соглашение (между Азербайджаном и Арменией).

"Для этого большое значение имеет открытие Зангезурского коридора", - сказал Фидан.

Н.Аббасова