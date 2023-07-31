Турция обещает нормализовать отношения с Арменией после армяно-азербайджанского урегулирования

Турция нормализует отношения с Арменией после того, как Ереван подпишет соглашение о мире с Азербайджаном, и это может произойти в ближайшее время, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы убеждены, что Армения и Азербайджан в скором времени подпишут соглашение, и это приведет к нормализации отношений Турции с Арменией", - заявил Фидан на пресс-конференции со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой МИД Азербайджана высказался за скорейшее заключение мира между Баку и Ереваном.
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