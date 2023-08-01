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ТЭК 01.08.2023 15:09

Азербайджан в I полугодии стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию

Азербайджан по итогам первого полугодия 2023 года стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в январе-июне Азербайджан поставил в Италию 5,164 млн тонн нефти, что на 4,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Совокупный импорт нефти в Италию в первом полугодии снизился на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 28,286 млн тонн.

В пятерку основных поставщиков нефти в Италию в январе-июне вошли: Азербайджан (5,164 млн т: Azeri Light – 3,703 млн т, Azeri Blend – 1,461 млн т), Ливия (4,541 млн т), Ирак (3,997 млн т), Казахстан (3,274 млн т) и США (2,790 млн т).

Россия за отчетный период не осуществляла поставки нефти в Италию.

В июне Азербайджан вернул себе первое место в списке стран, поставляющих нефть в Италию.

В пятерку основных поставщиков нефти в Италию в июне вошли: Азербайджан (893 тыс. т: Azeri Light – 448 тыс. т, Azeri Blend – 445 тыс. т), Ливия (679 тыс. т), США (422 тыс. т), Казахстан (359 тыс. т) и Ирак (317 тыс. т).

В июне 2023 года поставки нефти из Азербайджана в Италию выросли в годовом исчислении на 50,1%.

Совокупный импорт нефти в Италию в июне снизился на 36,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 3,572 млн тонн.

В январе-июне Azeri Light приобреталась за $85,65/б (спад на 22% г/г), Azeri Blend – за $84,38/б (спад на 27,1% г/г), казахстанские CPC Blend и KEBCO – за $81,02/б и $80,88/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в первом полугодии составила $82,10 за баррель (спад на 22% г/г). Самым дорогим сортом стал Bu Attifel ($101,23/б), самым дешевым – Sarir ($55,4/б).

В июне Azeri Light приобреталась за $80,02/б (спад на 36,6% г/г), Azeri Blend – за $78,69/б (спад на 41,1% г/г), казахстанские CPC Blend и KEBCO – за $72,80/б и $76,18/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в июне составила $78,46 за баррель (спад на 32,2% г/г). Самым дорогим сортом стал Dalia ($105,57/б), самым дешевым – Kirkuk ($65,27/б).

Р.Керимов

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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