В ООН по-прежнему считают черноморскую «зерновую сделку» лучшим вариантом, но изучают возможные альтернативы

Возвращение к черноморской зерновой инициативе было бы наилучшим вариантом для доставки за рубеж российской и украинской агропродукции, заявил в среду представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Мы изучаем все возможные варианты, которые можно использовать, чтобы гарантировать, что украинское зерно, а также российская агропродукция и удобрения, поступали на рынок. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - сказал Хак на брифинге.

"Конечно, было бы лучше всего, если бы удалось этого добиться именно в рамках черноморской инициативы", - добавил он.

Он указал, что ООН делает все возможное, чтобы решить данную проблему быстро и эффективно. Хак отметил, что чем дольше затягивается этот процесс, тем сложнее будет ситуация с поставками зерна тем, кто в нем нуждается, а также - с ценами на зерно.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.