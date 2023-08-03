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Дальнее зарубежье 03.08.2023 21:14

Баффет не волнуется о снижении рейтинга США, продолжает покупать US Treasuries

Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет сказал, что его не беспокоит снижение суверенного рейтинга Соединенных Штатов агентством Fitch.

"Есть определенные вещи, о которых людям не стоит беспокоиться, и это одна из них", - сказал 92-летний миллиардер в интервью CNBC.

Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за прогнозируемого ухудшения налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года и постоянных политических противостояний по вопросу о лимите госдолга.

Berkshire Hathaway продолжит покупать государственные облигации США на сумму $10 млрд в неделю, добавил Баффет. Компания приобретает 3- месячные и 6-месячные госбонды на еженедельных аукционах.

"Мы купили госбонды США на $10 млрд в прошлый понедельник и купили их на $10 млрд в этот понедельник, - сказал он. - Единственный вопрос на следующий понедельник состоит в том, будем мы покупать трехмесячные или шестимесячные бумаги".

Berkshire является одним из крупнейших держателей краткосрочных госбондов США, поскольку Баффет предпочитает хранить в них денежные средства. По состоянию на 31 марта компания держала $104 млрд из $150 млрд денежных запасов в US Treasuries.

Между тем инвестфирма мало вкладывается в долгосрочный американский госдолг. На конец первого квартала портфель ценных бумаг Berkshire составлял около $375 млрд, при этом почти половина этой суммы приходилась на акции Apple Inc., и лишь $23 млрд - на долгосрочные облигации, пишет Barron`s.

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Тэги: США, РЕЙТИНГ, ИНВЕСТИЦИИ, МНЕНИЕ


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