Фидан и Блинкен обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится в сообщении МИД Турции. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы обсуждались события на Южном Кавказе, в частности, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также возобновление черноморской зерновой сделки, безопасность на Черном море и расширение НАТО. В.Алиев

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