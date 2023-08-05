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Регион 05.08.2023 20:43

Фидан и Блинкен обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится в сообщении МИД Турции.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы обсуждались события на Южном Кавказе, в частности, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также возобновление черноморской зерновой сделки, безопасность на Черном море и расширение НАТО.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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