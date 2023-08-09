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Происшествия 09.08.2023 22:14

В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в среду на территории Азербайджана. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 21:38 по бакинскому времени (20:38 МСК) на территории Саатлинского района страны.

"По данным Бюро исследований землетрясений, в 21:38 по местному времени на территории Саатлинского района зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.93 градуса северной широты, 48.36 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 52 км.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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