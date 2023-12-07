В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Каспийском море у побережья Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Как сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 68 км в Каспийском море.

"Подземные толчки ощущались в Баку и других городах страны", - подчеркивает центр.

МЧС Азербайджана, в свою очередь, сообщил, что в ведомство не поступало информации о каких-либо разрушениях или жертвах.

Бакметрополитен сообщил, что движение поездов осуществляется в нормальном режиме и по графику.

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