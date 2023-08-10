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Это интересно 10.08.2023 16:09

На Баку в I полугодии приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) выданных гражданам, проживающим в Баку, на 30 июня 2023 года составляет 35,255 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На 30 июня 2023 года по линии Фонда выдано 45,07 тыс. ипотечных кредита. Таким образом, на Баку приходится 78,2% всех ипотечных кредитов по линии фонда.

В Сумгайыте на 30 июня 2023 года выдано 3,427 тыс. ипотечных кредита, Абшеронском районе (Хырдалан) – 3,546 тыс., Гяндже – 1,34 тыс., Нахчыване – 546, остальные – в других городах республики.

По данным фонда, на конец июня 2023 года банки-агенты АИКГФ рефинансировали кредитов на сумму 2,505 млрд манатов. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 2 млрд 660 млн манатов, включая льготные кредиты – 814 млн манатов (30,6% от общего объема ипотечного кредитования).

Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 30-35 лет – 15,332 тыс. (34,02%), 18-29 лет – 15,276 тыс. кредитов (33,89% всех ипотечных кредитов), старше 35 лет – 14,462 тыс. (32,09%).

По данным фонда, 93% выданных ипотечных кредитов связано с покупкой квартир в многоэтажных жилых зданиях, 7% - частных домов. При этом 34,04% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья площадью 41-60 кв. метров, 29,35% - площадью 61-80 кв. м., 15% - площадью 81-100 кв. м., остальное – др. площади.

В целом, стоимость 33,13% приобретенного в ипотеку жилья составляет 60-90 тыс. манатов, 32,92% - 30-60 тыс. манатов, 18,2% - более 120 тыс. манатов, 14,38% - 90-120 тыс. манатов, 1,36% - до 30 тыс. манатов.

Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье женатые (69%), мужчины (80%). При этом, ежемесячный доход 61,65% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АИКГФ, ИПОТЕКА, СТАТИСТИКА


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