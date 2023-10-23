Граждане Азербайджана с начала 2023г подали заявки на ипотеку из средств АИКГФ на 1,5 млрд манатов

С начала 2023 года около 5 тыс. граждан Азербайджана получили ипотечные кредиты за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), еще свыше 1 тыс. человек воспользовались механизмом аренды квартир с правом их выкупа, заявил директор по ипотечному кредитованию фонда Ильхам Кяляшов.

«До сих пор в Азербайджане более 51 тыс. человек решили свои жилищные проблемы посредством фонда: более 47,2 тыс. человек получили ипотечные кредиты на 2,8 млрд манатов, еще более 4 тыс. человек - воспользовались механизмом аренды квартир с правом их выкупа. В том, числе с начала 2023 года около 5 тыс. человек получили ипотечные кредиты, свыше 1 тыс. человек - воспользовались механизмом аренды квартир с правом их выкупа», - сказал Кяляшов на передаче «Iqtisadi zona» на телеканале ATV.

По его словам, в последние 3 года наблюдается рост спроса на продукты АИКГФ. «За этот период свыше 20 тыс. человек улучшили свои жилищные условия за счет наших продуктов, в том числе 16 тыс. человек получили ипотечные кредиты на 1,2 млрд манатов», - отметил он.

Кяляшов добавил, что заявки, полученные в 2023 году фондом от граждан на ипотеку, оцениваются в 1,5 млрд манатов, что на 26% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

Он отметил, что в настоящее время средний возраст заемщиков по ипотеке составляет 34 года.

Кяляшов подчеркнул, что в 2023 году среднемесячный размер платежа по ипотеке по заемщикам в Баку составляет 590 манат, в регионах страны – 362 манат.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Р.Ахмедов