На Баку приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) выданных гражданам, проживающим в Баку, на 31 декабря 2023 года составляет 37,337 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На 31 декабря 2023 года по линии Фонда выдано 47,851 тыс. ипотечный кредит. Таким образом, на Баку приходится 78% всех ипотечных кредитов по линии фонда.

В Сумгайыте на 31 декабря 2023 года выдано 3,514 тыс. ипотечных кредита, в Абшеронском районе (Хырдалан) – 3,806 тыс., в Гяндже – 1,572 тыс., в Нахчыване – 599, остальные – в других городах республики.

По данным фонда, на конец 2023 года банки-агенты АИКГФ рефинансировали кредитов на сумму 2,749 млрд манатов.

Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 2 млрд 878 млн манатов, включая льготные кредиты – 865 млн манатов (30,06% от общего объема ипотечного кредитования).

Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 30-35 лет – 16,201 тыс. (33,86% всех ипотечных кредитов), 18-29 лет – 16,047 тыс. кредитов (33,54%), старше 35 лет – 15,603 тыс. (32,61%).

По данным фонда, 94% выданных ипотечных кредитов связано с покупкой квартир в многоэтажных жилых зданиях, 6% - частных домов. При этом 32,64% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья площадью 41-60 кв. метров, 29,41% - площадью 61-80 кв. м., 15,27% - площадью 81-100 кв. м., остальное – др. площади.

В целом, стоимость 33,25% приобретенного в ипотеку жилья составляет 60-90 тыс. манатов, 31,84% - 30-60 тыс. манатов, 19,21% - более 120 тыс. манатов, 14,38% - 90-120 тыс. манатов, 1,32% - до 30 тыс. манатов.

Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье женатые (68%), мужчины (79%). При этом, ежемесячный доход 64,62% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде