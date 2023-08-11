Дорожный регулятор США проверит обстоятельства очередного смертельного ДТП с участием Tesla

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует очередную аварию со смертельным исходом, в которой участвовал автомобиль Tesla, сообщает MarketWatch.

Авария произошла 19 июля этого года в штате Вирджиния: Tesla врезалась в тягач с прицепом, выезжавший с автостоянки, в результате чего человек за рулем электрокара погиб, а водителю грузовика были предъявлены обвинения в неосторожном вождении, говорится в заявлении, распространенном офисом шерифа по округу Фокир.

Предполагается, что водитель Tesla мог использовать частично автоматизированную систему вождения.

После очередного дорожного инцидента число аварий с участием машин Tesla, расследуемых NHTSA, возросло до 35 с июня 2016 года. Жертвами ДТП за этот период стали минимум 17 человек, среди которых один младенец.

Во всех предыдущих случаях электромобили передвигались с включенными вспомогательными системами, такими как Autopilot и Full Self-Driving.

Autopilot способна удерживать машину в своей полосе и не допускать столкновения с впереди идущими автомобилями, в то время как Full Self-Driving может взять на себя большинство задач по управлению автомобилем. Однако ни одна из систем не является полностью автономной - водитель должен быть готов в любой момент вмешаться в ситуацию, подчеркивается в материале на сайте Tesla.

Система Autopilot неисправна и должна быть отозвана, считает исполнительный директор некоммерческой организации Center for Auto Safety Майкл Брукс. Кроме того, по его словам, многие водители Tesla невнимательны и слишком полагаются на помощь электроники.

Акции Tesla теряют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась почти вдвое, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 31,3%.