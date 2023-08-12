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Внешняя политика 12.08.2023 09:45

Гаджиев обвинил колумниста The Washington Post в оправдании оккупационной политики Армении

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал опубликованную колумнистом The Washington Post Дэвидом Игнатиусом статью о Лачинской дороге и заявил, что обозреватель оправдывает оккупацию Арменией азербайджанских территорий.

Об этом помощник президента написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Колонка Дэвида Игнатиуса в газете The Washington Post представляет собой статью из серии написанных заранее типичных пропагандистских/дезинформационных колонок против Азербайджана. Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! Дэвид Игнатиус - хороший друг Рубена Варданяна. Последний - криминальный олигарх", - написал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что Варданян перевел в офшорные банки 2 миллиарда по схемам отмывания грязных денег: "Дэвид Игнатиус нашел уютное убежище в рамках инициативы "Аврора" Рубена Варданяна, который спустился на парашюте в Карабах в прошлом году и был прославлен Игнатиусом".

Он также напомнил, что Игнатиус, так же как и в 2016 году, когда он незаконно посетил Карабахский регион Азербайджана, продолжает поддерживать и выступать в качестве защитника сепаратистского марионеточного режима, спонсируемого Арменией, неверно истолковывая все факты на местах и оправдывая оккупацию.

"Как журналист, побывавший в 2016 году на оккупированных в то время землях Азербайджана, вы закрыли глаза на совершенный там вандализм. Ваша предвзятая статья по функционированию Лачинской дороги никого не удивляет. Но такие статьи The Washington Post напоминают мне заказы Политбюро советского времени", - отметил Гаджиев.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, WP, ОБВИНЕНИЯ


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