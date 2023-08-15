Азербайджан предпринял шаги на пути к миру, сейчас мяч на стороне Армении – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявляет о важности признания Арменией территориальной целостности Азербайджана, отказа Еревана от территориальных претензий к Баку и вывода своих вооруженных сил с азербайджанской территории.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Гаджиев свою точку зрения на процессы в регионе изложил в статье «Армения хочет подорвать мир на Южном Кавказе?», опубликованной во вторник в онлайн-версии американского журнала The National Interest.

Гаджиев подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет любой страны неприкосновенны, а избирательный подход к сепаратизму неприемлем.

Помощник главы азербайджанского государства отметил, что «устные заявления руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана должны быть оформлены в рамках мирного договора», а Ереван при этом должен окончательно отказаться от территориальных претензий к Баку и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана». «Другого пути нет», - добавил он.

«Азербайджан сделал первые шаги, чтобы наметить путь к достижению мира. Мяч сейчас на стороне Армении с ее политическим руководством», - заключил Гаджиев.

Р.Керимов