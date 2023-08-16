Лавров обсудил с Мирзояном процесс нормализации между Ереваном и Баку

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Араратом Мирзояном текущее положение дел вокруг Карабаха и процесса армяно-азербайджанской нормализации, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Лавров отметил приоритетность задачи (...), проделанной по реализации комплекса трёхсторонних заявлений РФ-АР-РА на высшем уровне 2020-2022 гг., а также договорённостей лидеров Армении и Азербайджана о подтверждении Алма-Атинской декларации 1991 г." - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе телефонного разговора "подчёркнуто, что в интересах урегулирования принципиально важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых практических шагов "на земле".
"В этом русле состоялся обмен мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете Безопасности ООН", - отмечается в сообщении.
Между сторонами затрагивались отдельные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящие контакты на различных уровнях.
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