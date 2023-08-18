Блинкен обсудил с израильским министром региональную деятельность Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне с израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером обсудил вопросы сотрудничества по Ирану, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен и министр Дермер обсудили сотрудничество по региональным вызовам, включая угрозы, исходящие от Ирана и его региональных ставленников в Ливане и других местах", - говорится в сообщении.

Стороны также коснулись вопросов, касающихся "продолжающихся усилий по дальнейшей полной интеграции Израиля на Ближнем Востоке".

При этом Блинкен "подчеркнул важность того, чтобы Израиль и палестинцы предприняли позитивные шаги для деэскалации напряженности и укрепления стабильности на Западном берегу", отметил госдеп.

Госсекретарь обратил внимание на прочную дружбу между двумя странами и подтвердил приверженность Вашингтона обеспечению безопасности Израиля.