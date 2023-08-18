Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

Дальнее зарубежье 18.08.2023 14:01

Минобороны Британии заключило контракты на передачу Украине средств борьбы с беспилотниками, укрепление ее ПВО

Британское Минобороны за счет средств международного фонда военной помощи Киеву подписало три контракта на сумму в $114 млн для укрепления противовоздушной обороны Украины.

"Среди соглашений - контракт на $72,1 млн с норвежской оборонной компанией Kongsberg на средства противодействия БПЛА и еще два контракта на средства противовоздушной обороны", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Речь идет о системах CORTEX Typhon, которые можно будет установить на автомобиле, и с помощью которых можно будет засекать беспилотники, отслеживать их полет, нарушать их функционирование и уничтожать. Системы смогут работать самостоятельно и в составе сети, будут состоять из датчиков, камер, радаров и аппаратуры электронной разведки.

В Минобороны также заявили, что тем временем на Украину прибыла партия из более чем 100 разведывательных БПЛА, и украинские военные обучаются их использовать.

В ведомстве напомнили, что всего международный фонд смог привлечь порядка $797 млн от Дании, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Великобритании. При этом Британия самостоятельно зарезервировала $2,9 млрд на 2023 год для дальнейшей военной помощи Украине.

В июне сообщалось, что в июле на Украине начнут поставлять беспилотники ряда европейских компаний, приобретаемые через возглавляемый Великобританией международной фонд военной помощи Киеву.

По данным Defense news, речь могла идти о квадрокоптерах T150 от британской компании Malloy Aeronautics, нидерландских беспилотниках DeltaQuad Pro VTOL и Astero ISR от датской фирмы Nordic Wing. В компании Tekever, базирующейся в Лиссабоне, подтвердили Defense news, что в партию БПЛА войдут ее аппараты Tekever AR3.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, БЕСПИЛОТНИКИ, БОРЬБА


Похожие новости


Глава генштаба Британии прибыл в Киев Саперы британских ВМС учат украинских военных обезвреживать мины Великобритания намерена объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине Лондон выделяет Украине 16 млн фунтов на устранение последствий обрушения плотины в Новой Каховке Первый этап подготовки украинских летчиков для F-16 пройдет в Великобритании Глава Минобороны Британии в ходе визита в Киев обсудил поставки западного оружия Украине Премьер Британии заявил, что подготовка пилотов для Украины начнется уже летом В МИД РФ назвали крайне враждебным шагом решение Британии передать Украине ракеты большой дальности Глава Минобороны Британии подтвердил поставки Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow Лондон может поставить Киеву ракеты большой дальности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az