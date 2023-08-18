Минобороны Британии заключило контракты на передачу Украине средств борьбы с беспилотниками, укрепление ее ПВО

Британское Минобороны за счет средств международного фонда военной помощи Киеву подписало три контракта на сумму в $114 млн для укрепления противовоздушной обороны Украины.
"Среди соглашений - контракт на $72,1 млн с норвежской оборонной компанией Kongsberg на средства противодействия БПЛА и еще два контракта на средства противовоздушной обороны", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Речь идет о системах CORTEX Typhon, которые можно будет установить на автомобиле, и с помощью которых можно будет засекать беспилотники, отслеживать их полет, нарушать их функционирование и уничтожать. Системы смогут работать самостоятельно и в составе сети, будут состоять из датчиков, камер, радаров и аппаратуры электронной разведки.
В Минобороны также заявили, что тем временем на Украину прибыла партия из более чем 100 разведывательных БПЛА, и украинские военные обучаются их использовать.
В ведомстве напомнили, что всего международный фонд смог привлечь порядка $797 млн от Дании, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Великобритании. При этом Британия самостоятельно зарезервировала $2,9 млрд на 2023 год для дальнейшей военной помощи Украине.
В июне сообщалось, что в июле на Украине начнут поставлять беспилотники ряда европейских компаний, приобретаемые через возглавляемый Великобританией международной фонд военной помощи Киеву.
По данным Defense news, речь могла идти о квадрокоптерах T150 от британской компании Malloy Aeronautics, нидерландских беспилотниках DeltaQuad Pro VTOL и Astero ISR от датской фирмы Nordic Wing. В компании Tekever, базирующейся в Лиссабоне, подтвердили Defense news, что в партию БПЛА войдут ее аппараты Tekever AR3.
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