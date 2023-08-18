Пекин анонсировал пакет реформ для оживления финансовых рынков

Власти Китая анонсировали ряд реформ, призванных оживить фондовый рынок и восстановить доверие инвесторов, сообщает Financial Times.
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) объявила, что изучает возможность продления часов работы рынков акций и облигаций, а также будет содействовать сохранению "приемлемых темпов" проведения IPO и сделок по рефинансированию долга.
Кроме того, китайский регулятор призвал государственные и крупные частные компании активнее проводить сделки по слиянию и поглощению (M&A).
"Продление торговой сессии - это то, что действительно может повлиять на настрой трейдеров", - отметил сотрудник одной из крупнейших в Китае брокерских компаний.
Китайские СМИ также сообщили в пятницу, что CSRC стимулирует компании, акции которых обращаются на шанхайской площадке Star, выкупать собственные бумаги.
Китайский фондовый рынок существенно отстает по динамике от рынков других регионов. Индекс CSI 300, в который входят торгующиеся в Шанхае и Шэньчжэне акции, опустился на 2% в этом году, тогда как, например, S&P 500 вырос почти на 14%.
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