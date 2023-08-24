Лавров на встрече с Гутерришем подтвердил позицию РФ о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о готовности РФ вернуться к реализации черноморской зерновой сделке в случае выполнения всех обязательств перед Москвой, сообщает в четверг сайт МИД РФ.

"В ответ на вопрос Генерального секретаря ООН о перспективах возобновления "Черноморской инициативы" С.В. Лавров вновь изложил озвученную Президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении.

По данным МИД, в ходе беседы обсуждался ряд вопросов деятельности ООН. Лавровым "подтверждена нацеленность России на развитие с ней взаимовыгодного сотрудничества", отмечает ведомство. "При этом подчеркнута необходимость строгого следования представителями Секретариата ООН закрепленному Статьей 100 ее Устава принципу беспристрастности международных должностных лиц", - указывает МИД.

С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике.

Встреча Лаврова и Гутерриша состоялась "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.