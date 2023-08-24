Лавров на встрече с Гутерришем подтвердил позицию РФ о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о готовности РФ вернуться к реализации черноморской зерновой сделке в случае выполнения всех обязательств перед Москвой, сообщает в четверг сайт МИД РФ.
"В ответ на вопрос Генерального секретаря ООН о перспективах возобновления "Черноморской инициативы" С.В. Лавров вновь изложил озвученную Президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении.
По данным МИД, в ходе беседы обсуждался ряд вопросов деятельности ООН. Лавровым "подтверждена нацеленность России на развитие с ней взаимовыгодного сотрудничества", отмечает ведомство. "При этом подчеркнута необходимость строгого следования представителями Секретариата ООН закрепленному Статьей 100 ее Устава принципу беспристрастности международных должностных лиц", - указывает МИД.
С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике.
Встреча Лаврова и Гутерриша состоялась "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.
Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях учениях «Agile Spirit 2023» в Грузии
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в политизации вопроса поставок грузов в Карабах
Байрамов рассказал о «рекорде» Еревана по объявлению о передаче Азербайджану новых предложений по мирному договору
Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO в 2023 году
Омский НПЗ начинает пуско-наладку нового комплекса первичной переработки нефти за 66 млрд руб
Испании необходимо ускорить реализацию фотоэлектрических проектов - эксперт
Суд в Азербайджане заочно арестовал карабахского сепаратиста Матевосяна и объявил в розыск
В Ходжалинском районе трактор подорвался на противотанковой мине
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС