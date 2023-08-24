Западные страны не будут размораживать российские активы, пока РФ не выплатит Украине компенсацию

США, Великобритания, Германия, Италия и Франция не намерены размораживать российские активы, пока Россия не возместит ущерб Украине, заявили советники по нацбезопасности этих пяти стран на встрече в Вашингтоне в четверг.
"Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан собрал в четверг в Белом доме коллег из Великобритании, Германии, Италии и Франции. Участники встречи отметили, что российские суверенные активы, находящиеся в юрисдикциях их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за нанесенный ущерб", - говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой Белого дома по итогам встречи.
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