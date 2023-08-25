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Оборона 25.08.2023 15:40

ВС Азербайджана уничтожили квадрокоптер армянских военных на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обнаружении и уничтожении в пятницу квадрокоптера, принадлежащего ВС Армении.

«Примерно в 13:35 квадрокоптер вооруженных сил Армении предпринял попытку осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики. Благодаря бдительности наших подразделений квадрокоптер был обнаружен и уничтожен выстрелом из стрелкового оружия», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, КВАДРОКОПТЕР


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