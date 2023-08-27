Гасанов и Гюлер обсудили перспективы развития азербайджано-турецкого сотрудничества в военной сфере

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящейся с официальным визитом в Баку, сообщает сайт оборонного ведомства Азербайджана.

В ходе встречи Гасанов отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией находится на высоком уровне, министр подчеркнул важность продолжения работы, проводимой в этом направлении, нарастающими темпами.

В свою очередь Гюлер, выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в братскую страну в качестве министра национальной обороны Турции, отметил, что стратегический союз между двумя странами основан на дружбе и братских отношениях, говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также региональная безопасность и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В.Алиев