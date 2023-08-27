Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8327 RUR   0.018 GBR   2.136 TRY   0.0656

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

Оборона 27.08.2023 16:14

Гасанов и Гюлер обсудили перспективы развития азербайджано-турецкого сотрудничества в военной сфере

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящейся с официальным визитом в Баку, сообщает сайт оборонного ведомства Азербайджана.

В ходе встречи Гасанов отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией находится на высоком уровне, министр подчеркнул важность продолжения работы, проводимой в этом направлении, нарастающими темпами.

В свою очередь Гюлер, выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в братскую страну в качестве министра национальной обороны Турции, отметил, что стратегический союз между двумя странами основан на дружбе и братских отношениях, говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также региональная безопасность и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Алиев заявил, что сотрудничество ВС Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан Алиев и Эрдоган встретились в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике в Венгрии Анкара призвала Ереван поддержать предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету «КААН» - Гюлер Фидан и Блинкен обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений Турция обещает нормализовать отношения с Арменией после армяно-азербайджанского урегулирования Эрдоган и Байрамов обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в I полугодии 2023 года приблизился к $4 млрд - Байрамов Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершится в 2024 году -Байрамов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az