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Макроэкономика 30.08.2023 22:27

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале достигли рекордных $568 млрд

Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, во втором квартале 2023 года увеличился на 4,9% в годовом выражении и достиг $568 млрд, говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.

Это рекордный показатель, однако темпы повышения в США замедлились шестой квартал подряд, отмечает MarketWatch.

Несмотря на ожидаемое ослабление экономической активности в мире, эксперты Janus Henderson сохранили прогноз дивидендов по итогам 2023 года на уровне $1,64 трлн, что также станет рекордом. Это на 5% превысит прошлогодний объем.

"Экономический рост во всем мире замедляется, поскольку он реагирует на более высокие процентные ставки, - заявил глава подразделения глобальных акций Бен Лофтхаус. - Рынки теперь ожидают, что глобальная прибыль останется неизменной в этом году после взлета до рекордного максимума в 2022 году, и когда мы говорим с компаниями по всему миру, они теперь более осторожны в отношении перспектив".

При этом он отметил, что "дивиденды, как правило, гораздо менее волатильны, чем прибыль". "Выплаты отставали от роста прибылей в прошлом году и поэтому могут превысить его в этом году", - полагает эксперт.

Рост дивидендов банковского секторе во втором квартале составил 19,7% - до $85,3 млрд. Банковский сектор обеспечил половину общего повышения, и Лофтхаус ожидает сохранения данной тенденции.

Выплаты дивидендов в США в апреле-июне составили $148 млрд, увеличившись на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее значительное сокращение размера дивидендов провели Intel Corp. и Blackstone.

В Европе выплаты дивидендов выросли на 9,7% - до $184,5 млрд.

Мировым лидером по объему направленных на дивиденды средств во втором квартале стала швейцарская Nestle, затем следуют HSBC, Mercedes-Benz, China Mobile, Bayerische Motoren Werke AG, BNP Paribas, Microsoft Corp., Allianz, Sanofi и Axa. В совокупности их выплаты составили $57,5 млрд, что составляет более 10% от общего показателя.

Ежеквартальное исследование Janus Henderson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, учитывает данные 1200 крупнейших по рыночной стоимости компаний мира. Оно проводится с 2009 года.

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Тэги: МИР, КОМПАНИИ, ДИВИДЕНДЫ


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