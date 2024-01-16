Более трети CEO мировых компаний оптимистично оценивают перспективы мировой экономики

Руководители мировых компаний стали более уверены в состоянии мировой экономики за последний год, показывают результаты опроса PwC, опубликованного на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Более трети (38%) CEO оптимистично оценивают перспективы глобального экономического роста в течение следующих 12 месяцев, в то время как год назад их доля составляла всего 18%. Это обусловлено в том числе снижением опасений относительно высокой инфляции.
При этом снижения мирового ВВП ожидают 45% по сравнению с 73% год назад. Сохранение прежней ситуации прогнозируют 16% против 8%.
Руководители компаний немного менее уверены, чем в прошлом году, в перспективах роста выручки своих компаний как в течение ближайшего года, так и в следующие три года, отмечается в сообщении.
Примерно половина бизнес-лидеров не верят, что их компании будут жизнеспособными через десятилетие из-за ускорения развития технологий искусственного интеллекта и усугубления проблем климата. Обеспокоены долгосрочной жизнеспособностью своего бизнеса, если они продолжат идти нынешним путем, 45% опрошенных по сравнению с 39% в 2023 году. При этом руководители небольших компаний чаще, чем их коллеги из более крупных предприятий, чувствуют угрозу жизнеспособности своих компаний.
Около 70% CEO ожидают, что генеративный искусственный интеллект изменит способ создания стоимости их компаний в ближайшие три года. Но в целом считается, что ИИ оказывает положительное влияние на бизнес: почти 60% респондентов полагают, что он улучшит качество их продукции или услуг.
В опросе PwC приняли участие свыше 4,7 тыс. руководителей компаний из 105 стран.
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