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ТЭК 30.08.2023 17:41

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

Россия в сентябре намерена сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня - периода, когда страна не снижала поставки на мировые рынки добровольно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Комментируя базу снижения экспорта, он сказал, что экспорт сокращется уже с июля, поэтому снижение в рамках добровольных обязательств отсчитывается от уровня июня.

"Мы начали сокращение поставок на экспортные рынки еще в июле. (...) Значит, (отсчёт в сентябре - ИФ) будет от июня, потому что в июле уже пошло снижение", - сказал Новак.

"Мы обеспечиваем (сокращение поставок - ИФ) относительно тех, предыдущих месяцев", - подчеркнул вице-премьер, комментируя, будет ли в сентябре рост к августу.

Он также подчеркнул, что Россия в августе исполнила свои обязательства по уменьшению объёмов добычи нефти.

Позже Новак уточнил, что базой снижения для сокращения поставок на международные рынки служит их средний уровень в мае-июне.

Впервые Россия объявила о добровольном сокращении поставок на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. На сентябрь было решено снизить их на 300 тыс. б/с.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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