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Дальнее зарубежье 31.08.2023 20:29

Боррель не считает ошибкой делать ставку на расширение ЕС

Для ЕС есть смысл на политическом уровне ставить цели по расширению союза, несмотря на то, что сам этот процесс основан исключительно на оценке того, соответствует ли кандидат определенным критериям, заявил в четверг глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Процесс расширения, конечно, основан на заслугах (кандидата на вступление - ИФ). Государство может стать членом ЕС, только когда выполнит все условия по вступлению", - сказал он на пресс-конференции в Толедо.

"Но в то же время, я думаю, хорошо ставить политические цели (по дальнейшему расширению - ИФ)", - считает Боррель.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее на этой неделе заявил, что в ЕС настало время заняться проблемой расширения. По его мнению, это необходимо для укрепления связей и усиления мощи Евросоюза.

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Тэги: ЕС, РАСШИРЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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