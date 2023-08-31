Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на условной границе в четверг вечером. "31 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, подразделения ВС Азербайджана на указанных направлениях приняли ответные меры.

Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».