Армянские военные второй раз за вечер обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в направлении Нахчыванской автономной республики в четверг вечером. "31 августа примерно в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в направлении Гафанского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции ВС Азербайджана в направлении Ордубадского района Нахчыванской автономной республики", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, подразделения ВС Азербайджана на указанном направлении приняли ответные меры.

Х.Насирзаде



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