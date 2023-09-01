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Оборона 01.09.2023 13:15

В Баку опровергли заявление Армении о скоплении дополнительных сил ВС Азербайджана в направлении Басаркечарского района

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление Армении о скоплении вооруженными силами Азербайджана дополнительных сил в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района.

"Информация министерства обороны Армении о скоплении ВС Азербайджана дополнительной живой силы и боевой техники в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района является абсолютной ложью", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

"Распространяя подобную информацию противоположная сторона пытается оправдать свои провокационные действия", - отмечает минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИЛЫ


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