В Баку опровергли заявление Армении о скоплении дополнительных сил ВС Азербайджана в направлении Басаркечарского района

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление Армении о скоплении вооруженными силами Азербайджана дополнительных сил в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района. "Информация министерства обороны Армении о скоплении ВС Азербайджана дополнительной живой силы и боевой техники в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района является абсолютной ложью", - говорится в заявлении оборонного ведомства. "Распространяя подобную информацию противоположная сторона пытается оправдать свои провокационные действия", - отмечает минобороны Азербайджана. Б.Рустамбеков

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