Французский посол остается в Нигере, несмотря на ультиматум военных властей покинуть страну

Давление властей Нигера на посла Франции с целью его выдворения из страны усиливается, но он продолжает оставаться вместе с семьей в здании французского посольства в Ниамее, передает в пятницу радиостанция Europe 1.
Военные, захватившие власть в Нигере 26 июля, проинформировали накануне французскую сторону, что "дали указания полицейской службе" приступить "к выдворению" посла Франции Сильвена Итте. На сборы ему дано 48 часов. Однако, отмечает Europe 1, Париж до сих пор придерживается твердой позиции и хочет, чтобы дипломат оставался в своей резиденции.
Военный режим Нигера потребовал 25 августа, чтобы Итте покинуть страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. В среду, 31 августа, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера, вновь дав ему на сборы 48 часов.
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