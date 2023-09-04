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Дальнее зарубежье 04.09.2023 23:16

Ким Чен Ын может в сентябре посетить РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре отправиться в Россию для переговоров о военном сотрудничестве стран, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию (...) сообщили американские чиновники США и их союзников", - информирует издание.

По словам собеседников газеты, Ким Чен Ын в ходе визита рассчитывает обсудить с российским руководством сотрудничество в военной сфере.

NYT пишет, что Ким Чен Ын может принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября. По данным газеты, лидер КНДР, вероятно, поедет из Пхеньяна во Владивосток на бронированном поезде. При этом, по словам чиновников, не исключено, что Ким Чен Ын может совершить визит в Москву.

Согласно газете, на прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, согласно оказавшейся в распоряжении Вашингтона информации, между Пхеньяном и Москвой активно проводятся переговоры на высоком уровне о военном сотрудничестве.

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Тэги: КНДР, РОССИЯ, ЛИДЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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