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Регион 05.09.2023 15:34

Эрдоган верит в возможность в скором времени возобновить выполнение «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени можно будет достичь хороших результатов по возобновлению "зерновой сделки", сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Эрдоган выразил надежду на достижение в ближайшее время "хороших результатов" по возобновлению зерновой сделки", - передает агентство.

Президент также заявил, что находится в тесном контакте с ООН по вопросу этой сделки и планирует обсудить эту тему с генсеком организации Антониу Гутерришем во время ГА ООН позже в сентябре.

Эрдоган в очередной раз выразил надежду на завершение конфликта в Украине, отметив, что Анкара готова внести свой вклад в этот процесс.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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