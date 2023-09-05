Эрдоган верит в возможность в скором времени возобновить выполнение «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени можно будет достичь хороших результатов по возобновлению "зерновой сделки", сообщает во вторник агентство "Анадолу".
"Эрдоган выразил надежду на достижение в ближайшее время "хороших результатов" по возобновлению зерновой сделки", - передает агентство.
Президент также заявил, что находится в тесном контакте с ООН по вопросу этой сделки и планирует обсудить эту тему с генсеком организации Антониу Гутерришем во время ГА ООН позже в сентябре.
Эрдоган в очередной раз выразил надежду на завершение конфликта в Украине, отметив, что Анкара готова внести свой вклад в этот процесс.
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