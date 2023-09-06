Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

АПК 06.09.2023 16:04

В Польше предлагают не отказываться от блокировки импорта агропродукции из Украины

Член Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что считает правильным и дальше блокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, обвинив Киев в недобросовестности в торговле, передает в среду агентство ЭФЭ.

"Украина действует недобросовестно в этом вопросе, используя боевые действия как предлог, чтобы заставить ЕС навсегда открыть свой сельскохозяйственный рынок и закрепить на постоянной основе этот временный прецедент", - заявил евродепутат.

Он подчеркнул, что освобождение украинского импорта от пошлины "со стороны Евросоюза было односторонним жестом доброй воли, а не двусторонним юридическим обязательством, выполнения которого Украина может требовать законными средствами". Кроме того, по его словам, постоянное открытие европейского рынка для украинских зерновых противоречит принципам Единой аграрной политики ЕС.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс ранее заявил, что Польша не только не согласна с возобновлением импорта зерна с Украины после 15 сентября, но и заявила о включении меда и малины в список 30 агропродовольственных товаров, импорт которых будет ограничен.

ЭФЭ напоминает, что 5 июня 2023 года Брюссель ввел запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию Евросоюза. Это решение было принято после жалоб Польши на то, что ввезенная продукция в основном хранится в Польше и наносит ей ущерб. Решение в силе до 15 сентября. Не исключается продление срока его действия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, АГРОПРОДУКЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины - Путин Украина может стать членом НАТО через несколько лет, считает президент Польши МИД Польши призвал Зеленского извиниться за Волынскую резню Польша передала Украине все 14 истребителей МиГ-29 Польша передала Киеву уже десять МиГ-29 - министр обороны Еврокомиссия заявила, что иициативы Польши и Венгрии об ограничениях на импорт зерна из Украины неприемлемы В Польше приступили к ремонту украинских танков Киев и Варшава подписали соглашение о поставке в Украину польской военной техники- Зеленский Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск - Дуда

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az