В Польше предлагают не отказываться от блокировки импорта агропродукции из Украины

Член Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что считает правильным и дальше блокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, обвинив Киев в недобросовестности в торговле, передает в среду агентство ЭФЭ.
"Украина действует недобросовестно в этом вопросе, используя боевые действия как предлог, чтобы заставить ЕС навсегда открыть свой сельскохозяйственный рынок и закрепить на постоянной основе этот временный прецедент", - заявил евродепутат.
Он подчеркнул, что освобождение украинского импорта от пошлины "со стороны Евросоюза было односторонним жестом доброй воли, а не двусторонним юридическим обязательством, выполнения которого Украина может требовать законными средствами". Кроме того, по его словам, постоянное открытие европейского рынка для украинских зерновых противоречит принципам Единой аграрной политики ЕС.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс ранее заявил, что Польша не только не согласна с возобновлением импорта зерна с Украины после 15 сентября, но и заявила о включении меда и малины в список 30 агропродовольственных товаров, импорт которых будет ограничен.
ЭФЭ напоминает, что 5 июня 2023 года Брюссель ввел запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию Евросоюза. Это решение было принято после жалоб Польши на то, что ввезенная продукция в основном хранится в Польше и наносит ей ущерб. Решение в силе до 15 сентября. Не исключается продление срока его действия.
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