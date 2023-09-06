Симонян о проблемах между Ереваном и Москвой: пусть скажут, что нет у них столько сил, чтобы решить проблему

Отношения Армении с Россией не напряженные, Ереван ожидает от Москвы ответы на вопросы по взятым обязательствам, а существующая в регионе система безопасности не работает, что может быть восполнено другой системой, считает спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Ситуацию в отношениях с Россией я бы не назвал напряженной. Это ситуация, где есть вопросы и нет ответов. Вопросы следующие: готовится ли Россия выполнять свои обязательства, под которыми стоит подпись президента России, или нет", - сказал Симонян армянским СМИ в среду.
По его словам, Армении интересно, будет ли Россия выполнять свои обязательства, "в состоянии ли она и, самое главное, желает ли?".
"(…) Пусть будут честными, пусть скажут, что нет у них столько сил, чтобы решить проблему. Так что, не Армения ухудшает отношения с Россией. Россия сегодня просто выходит из нашего региона, пытается превратить наш регион в тему спекуляции с Турцией для продвижения собственных экономических интересов", - заявил Симонян.
Он отметил, что у Еревана одна цель - "мы хотим безопасности".
"У нас с Россией минимум два очень серьезных документа - армяно-российский договор (о дружбе, взаимопомощи - ИФ) и соглашение об ОДКБ. Будьте добры, выполняйте свои обязательства. Свято место пусто не бывает. Заполним, не важно кем. Главное, чтобы наши границы были защищены. Очевидно, что система безопасности, которая была в нашем регионе, не действует, не работает", - сказал спикер парламента Армении.
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