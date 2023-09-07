Аномальная жара вернулась в Западную Европу, во Франции в 14 департаментах, начиная с полудня пятницы, объявляется "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Le Figaro со ссылкой на свой канал "Метео".
В предстоящие выходные средняя температура около 35 градусов по Цельсию ожидается в департаментах Парижского региона и региона Центр - Долина Луары.
По данным канала, "эта волна жары является особенно продолжительной и интенсивной, беспрецедентной, самой запоздалой и самой протяженной нынешним летом". Ожидается, что для данного сезона она может занять по температуре второе место после 1911 года.
Продолжительность тревожного оповещения о жаре пока не известна, резюмирует Le Figaro.
Накануне бельгийские СМИ объявили о температурном рекорде в Брюсселе - 30,1 градуса по Цельсию. За время официальных наблюдений за погодой в стране это самая высокая температура для 6 сентября. Предыдущий рекорд для этого дня был зарегистрирован в Бельгии в 1899 году - 28,6 градуса.
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