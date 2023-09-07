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Здравоохранение 07.09.2023 20:42

В 14 департаментах Франции объявят "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары

Аномальная жара вернулась в Западную Европу, во Франции в 14 департаментах, начиная с полудня пятницы, объявляется "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Le Figaro со ссылкой на свой канал "Метео".

В предстоящие выходные средняя температура около 35 градусов по Цельсию ожидается в департаментах Парижского региона и региона Центр - Долина Луары.

По данным канала, "эта волна жары является особенно продолжительной и интенсивной, беспрецедентной, самой запоздалой и самой протяженной нынешним летом". Ожидается, что для данного сезона она может занять по температуре второе место после 1911 года.

Продолжительность тревожного оповещения о жаре пока не известна, резюмирует Le Figaro.

Накануне бельгийские СМИ объявили о температурном рекорде в Брюсселе - 30,1 градуса по Цельсию. За время официальных наблюдений за погодой в стране это самая высокая температура для 6 сентября. Предыдущий рекорд для этого дня был зарегистрирован в Бельгии в 1899 году - 28,6 градуса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖАРА, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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