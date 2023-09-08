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Бизнес и законодательство 08.09.2023 11:12

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 8 мес. вырос почти на 15%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-августа 2023 года составил $2,2 млрд, что на 14,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным Центра, в августе объем ненефтяного экспорта составил $203,6 млн (-10% от показателя августа 2022 года).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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