Ненефтяной экспорт Азербайджана за 8 мес. вырос почти на 15%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-августа 2023 года составил $2,2 млрд, что на 14,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным Центра, в августе объем ненефтяного экспорта составил $203,6 млн (-10% от показателя августа 2022 года).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Х.Насирзаде