В Латвию зашел десантный корабль ВМС США с отрядом морпехов

Американский десантно-вертолётный корабль-док LPD-19 Mesa Verde ("Меса Верде") с отрядом морской пехоты в пятницу прибыл в столицу Латвии Ригу, сообщил 6-й оперативный флот США.

Корабль и морпехи примут участие в начинающихся 9 сентября натовских военно-морских учениях Northern Coast 2023 на севере Балтики, которые проводит Германия.

В учениях задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран. Как отмечает 6-й оперативный флот США, учение "укрепит партнерство и оперативную совместимость между союзниками и партнерами".