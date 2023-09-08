Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Дальнее зарубежье 08.09.2023 14:11

В Латвию зашел десантный корабль ВМС США с отрядом морпехов

Американский десантно-вертолётный корабль-док LPD-19 Mesa Verde ("Меса Верде") с отрядом морской пехоты в пятницу прибыл в столицу Латвии Ригу, сообщил 6-й оперативный флот США.

Корабль и морпехи примут участие в начинающихся 9 сентября натовских военно-морских учениях Northern Coast 2023 на севере Балтики, которые проводит Германия.

В учениях задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран. Как отмечает 6-й оперативный флот США, учение "укрепит партнерство и оперативную совместимость между союзниками и партнерами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВМС, ЛАТВИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Атомная подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Италию Эсминец ВМС США зашел в порт столицы Финляндии ВМС США зафиксировали звук взрыва в день пропажи батискафа «Титан» Атомный авианосец США зашел в Северное море Белый дом намерен наиболее увеличить финансирование ВМС и Корпуса морпехов США США начнут испытательные пуски гиперзвуковых ракет с эсминца "Замволт" в конце 2025 года Пентагон намерен продолжить разработку крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой Авианосец ВМС США прибыл в Великобританию На тихоокеанском побережье разбился вертолет ВМС США США начали крупнейшие со времен холодной войны глобальные военно-морские учения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az