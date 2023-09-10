В результате провокации армянских НВФ азербайджанский военнослужащий подорвался на мине

Минобороны Азербайджана сообщило о подрыве военнослужащего азербайджанской армии на мине.

"10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, установленной диверсионно-разведывательной группой незаконных армянских вооруженных формирований с целью диверсии на путях снабжения наших подразделений на территории Агдамского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

После оказания первой помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Никакой опасности для его жизни нет.

Отмечается, что в настоящее время инженерно-саперными частями проводится разминирование этого района.

В.Алиев