В результате провокации армянских НВФ азербайджанский военнослужащий подорвался на мине

Минобороны Азербайджана сообщило о подрыве военнослужащего азербайджанской армии на мине.
"10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, установленной диверсионно-разведывательной группой незаконных армянских вооруженных формирований с целью диверсии на путях снабжения наших подразделений на территории Агдамского района", - говорится в сообщении военного ведомства.
После оказания первой помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Никакой опасности для его жизни нет.
Отмечается, что в настоящее время инженерно-саперными частями проводится разминирование этого района.
В.Алиев
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