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Регион 11.09.2023 15:26

Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали

Россия не получала официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ, хотя было много рассуждений на эту тему, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали, но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали", - сказал Песков журналистам.

Говоря о том, готова ли Россия как союзник защитить Армению в случае, если будет осуществлено нападение на ее территорию, он сказал: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, что у нас есть обязательства по ОДКБ, но также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".

Отвечая на уточняющий вопрос, не боится ли Россия потерять в лице Армении союзника, Песков отметил: "Нет. Мы остаемся, были, я уверен, что и будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно именно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран именно диктуют необходимость и дальнейшего углубления нашего союзничества и партнерства".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ОДКБ


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