Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали

Россия не получала официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ, хотя было много рассуждений на эту тему, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали, но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали", - сказал Песков журналистам.
Говоря о том, готова ли Россия как союзник защитить Армению в случае, если будет осуществлено нападение на ее территорию, он сказал: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, что у нас есть обязательства по ОДКБ, но также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".
Отвечая на уточняющий вопрос, не боится ли Россия потерять в лице Армении союзника, Песков отметил: "Нет. Мы остаемся, были, я уверен, что и будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно именно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран именно диктуют необходимость и дальнейшего углубления нашего союзничества и партнерства".
ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе
Байрамов выступит на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве
Ташкент осуждает любое вмешательство во внутренние дела Азербайджана – МИД Узбекистана
Нефть слабо дешевеет, Brent у $90,5 за баррель
Обновленный проект Кодекса конкуренции представлен в парламент Азербайджана
Казахстан может построить контейнерный терминал в одном из портов Азербайджана - посол в Баку
Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт
Минздрав Азербайджана подготовил стратегию цифрового здравоохранения до 2029г
Кыргызстан передаст Азербайджану 17 га земли на озере Иссык-Куль для строительства отеля
СК AzSigorta открыла филиал в Нахчыване
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС