Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Дальнее зарубежье 11.09.2023 21:05

В Пхеньяне сообщили о возможной встрече Ким Чен Ына и Путина в РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин, вероятно, проведут встречу в России, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын встретится и поговорит с коллегой Путиным в ходе визита", - говорится в сообщении ЦТАК, которое цитируют южнокорейские СМИ.

При этом в Пхеньяне не уточнили, когда именно северокорейский лидер прибудет в Россию, и в какой день пройдет его встреча с российским президентом.

"Рёнхап" со своей стороны отмечает, что это будет первая встреча лидеров КНДР и РФ с 2019 года в случае, если она состоится.

Ранее в понедельник в Кремле подтвердили информацию о скором визите Ким Чен Ына в Россию.

"По приглашению президента Российской Федерации Путина председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - сообщила пресс-служба Кремля.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию в 2019 году начался на станции Хасан, куда прибыл поезд северокорейского лидера, после чего он посетил Владивосток.

Визиты отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена также начинались с Хасана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Госдеп будет следить за результатами встречи лидеров РФ и КНДР Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на днях, стороны обсудят двусторонние отношения - Песков Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке со дня на день В Сеуле обсуждают с партнерами возможный визит Ким Чен Ына в Россию Ким Чен Ын может в сентябре посетить РФ Шойгу: Россия обсуждает возможность проведения совместных учений с КНДР В МИД РФ заявили об отсутствии четких подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России Пхеньян заверяет, что не поставляет оружия России Северокорейские хакеры Andariel организовали атаки в РФ, США, Японии, Индии и Вьетнаме США ввели санкции против российских юридических и физических лиц за поддержку ракетной программы КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az