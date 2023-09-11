В Пхеньяне сообщили о возможной встрече Ким Чен Ына и Путина в РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин, вероятно, проведут встречу в России, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын встретится и поговорит с коллегой Путиным в ходе визита", - говорится в сообщении ЦТАК, которое цитируют южнокорейские СМИ.

При этом в Пхеньяне не уточнили, когда именно северокорейский лидер прибудет в Россию, и в какой день пройдет его встреча с российским президентом.

"Рёнхап" со своей стороны отмечает, что это будет первая встреча лидеров КНДР и РФ с 2019 года в случае, если она состоится.

Ранее в понедельник в Кремле подтвердили информацию о скором визите Ким Чен Ына в Россию.

"По приглашению президента Российской Федерации Путина председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - сообщила пресс-служба Кремля.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию в 2019 году начался на станции Хасан, куда прибыл поезд северокорейского лидера, после чего он посетил Владивосток.

Визиты отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена также начинались с Хасана.