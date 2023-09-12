Грузовик РКК выехал из Агдама в Ханкенди - СМИ

Грузовой автомобиль с продовольствием и непродовольственными товарами Российского Красного Креста (РКК) выехал из Агдама в Ханкенди, пишут во вторник азербайджанские СМИ.
Они отмечают, что грузовик проехал блокпост российских миротворцев и в настоящее время движется по маршруту Агдам-Ханкенди. Груз планируется доставить проживающим в Карабахском регионе армянам.
Как сообщалось, ранее РКК направил груз в Карабах для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Фура прибыла в Азербайджан 9 сентября.
Р.Керимов
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