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Карабах 12.09.2023 09:38

Грузовик РКК выехал из Агдама в Ханкенди - СМИ

Грузовой автомобиль с продовольствием и непродовольственными товарами Российского Красного Креста (РКК) выехал из Агдама в Ханкенди, пишут во вторник азербайджанские СМИ.

Они отмечают, что грузовик проехал блокпост российских миротворцев и в настоящее время движется по маршруту Агдам-Ханкенди. Груз планируется доставить проживающим в Карабахском регионе армянам.

Как сообщалось, ранее РКК направил груз в Карабах для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Фура прибыла в Азербайджан 9 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, РОССИЯ, ГРУЗ


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