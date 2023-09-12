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Оборона 12.09.2023 13:54

ВС Армении второй раз за день обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Нахчывана

Вооруженные силы Армении во вторник второй раза за день обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчыванской автономной республики, сообщает Минобороны Азербайджана.

«12 сентября примерно в 11:25 позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской автономной республики, были обстреляны подразделениями ВС Армении, расположенными в противоположном направлении», - сообщает ведомство.

Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры в указанном направлении, отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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