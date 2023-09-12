ВС Армении второй раз за день обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Нахчывана

Вооруженные силы Армении во вторник второй раза за день обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчыванской автономной республики, сообщает Минобороны Азербайджана. «12 сентября примерно в 11:25 позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской автономной республики, были обстреляны подразделениями ВС Армении, расположенными в противоположном направлении», - сообщает ведомство. Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры в указанном направлении, отмечает Минобороны. Х.Насирзаде

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