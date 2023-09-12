СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

Европейский союз намерен исключить из санкционного списка двух российских бизнесменов - Григория Березкина и Фархада Ахмедова, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Брюссель снимет санкции с них после планового пересмотра списка физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что бизнесмен Аркадий Волож еще как минимум на полгода останется в этом списке.

Агентство отмечает, что в ЕС отказываются официально комментировать журналистам эту информацию.