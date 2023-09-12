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СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

Европейский союз намерен исключить из санкционного списка двух российских бизнесменов - Григория Березкина и Фархада Ахмедова, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Брюссель снимет санкции с них после планового пересмотра списка физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что бизнесмен Аркадий Волож еще как минимум на полгода останется в этом списке.

Агентство отмечает, что в ЕС отказываются официально комментировать журналистам эту информацию.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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