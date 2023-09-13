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ТЭК 13.09.2023 17:40

Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023г из-за последствий энергоаварии на западе страны

Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго страны.

"По причине ограничения подачи электричества Мангистауской области, в том числе на объекты нефтедобывающих предприятий, как следствие было снижение производств нефти. В связи с этим прогноз добычи нефти ожидается на уровне 89 млн тонн", - заявили в министерстве.

Ранее прогноз на текущий год был заложен на уровне 90,5 млн тонн нефти. Таким образом, он снижен на 1,7%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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