Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023г из-за последствий энергоаварии на западе страны

Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго страны.

"По причине ограничения подачи электричества Мангистауской области, в том числе на объекты нефтедобывающих предприятий, как следствие было снижение производств нефти. В связи с этим прогноз добычи нефти ожидается на уровне 89 млн тонн", - заявили в министерстве.

Ранее прогноз на текущий год был заложен на уровне 90,5 млн тонн нефти. Таким образом, он снижен на 1,7%.