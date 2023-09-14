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Американский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срок

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни предложил президенту США Джо Байдену снять свою кандидатуру из списков претендентов на президентский пост на выборах 2024 года в связи с преклонным возрастом, сообщил телеканал Fox News.

"Президент Байден, когда баллотировался, сказал, что он является переходной фигурой к следующему поколению. Что ж, пришло время для перехода", - сказал Ромни

Слова Ромни связаны с тем, что Байден называл себя "кандидатом переходного периода" во время своей президентской кампании 2020 года, следовало понимать, что он будет тем, кто поможет проложить путь новому поколению демократических лидеров.

Телеканал отмечает, что Ромни "бросил вызов Байдену" после того, как сенатор официально объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, назвав основной причиной такого решения свой возраст.

Он, отвечая на вопрос журналиста о том, должно ли это его решение распространяться на 80-летнего Байдена и 77-летнего бывшего президента Дональда Трампа, также зарегистрированного кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, сказал: "Я думаю, было бы здорово, если бы и президент Байден, и бывший президент Трамп отошли в сторону и позволили своей партии выбрать кого-то из следующего поколения (...). Я думаю, что обеим партиям было бы гораздо лучше, если бы их представляли люди, отличные от нас, из поколения бэби-бума".

По данным Fox News, что соперник Трампа на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис также сказал во время недавнего интервью телеканалу CBS, что возраст бывшего президента является "законным поводом для беспокойства" избирателей на выборах 2024 года.

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Тэги: США, СЕНАТОР, БАЙДЕН, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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