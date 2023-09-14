США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ: машиностроение, майнинг, финансы, алмазы

США в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List.

Под американскими санкциями с 14 сентября находится ряд крупных российских предпринимателей, в том числе Искандер Махмудов (и его сын Джахангир), Андрей Бокарев, Игорь Алтушкин, следует из сообщения Минфина США.

Целая группа представляет машиностроительный сектор - "Трансмашхолдинг", "АвтоВАЗ", "Соллерс", автозавод "Москвич", машзавод "Тонар", ПАО "ОДК-Сатурн", "Криогенмаш", группа ГМС ("Гидромашсервис"), ПАО "Кировский завод", ЧТЗ "Уралтрак", "Крафтвэй корпорэйшн".

В SDN List включена компания "АГД Даймондс" (AGD Diamonds, второй после уже фигурирующей в списке "АЛРОСА" производитель алмазов в РФ с 10% добычи в стране) и ее бельгийская сбытовая структура Grib Diamonds.

Санкционный список также пополнили "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Русская медная компания" (РМК) и группа "Русская энергия" Романа Троценко с рядом ее активов. В SDN List теперь входят, в частности, "Воркутауголь", "Арктикгео", "Амурская горно-рудная компания", "Дальневосточная горно-рудная компания", "Полярная горно-рудная компания" и др.

Под санкциями теперь находится банк "Ак Барс", Синко-банк, а также инвестиционное подразделение Альфа-групп - компания "А1".

Кроме того, США ввели санкции против госкомпании "Автодор" и ключевого подрядчика "Газпрома" - АО "Газстройпром".

Одновременно OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за санкционное правоприменение, выпустило лицензию на сворачивание операций с РМК, ОМК, Трансмашхолдингом, АвтоВАЗом, "Москвичом", "Тонаром", "Соллерсом" и "Арктической перевалкой" (структура "НОВАТЭКа", владеющая терминалами по перевалке сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке) на срок до 13 декабря текущего года.