США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ: машиностроение, майнинг, финансы, алмазы

США в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List.
Под американскими санкциями с 14 сентября находится ряд крупных российских предпринимателей, в том числе Искандер Махмудов (и его сын Джахангир), Андрей Бокарев, Игорь Алтушкин, следует из сообщения Минфина США.
Целая группа представляет машиностроительный сектор - "Трансмашхолдинг", "АвтоВАЗ", "Соллерс", автозавод "Москвич", машзавод "Тонар", ПАО "ОДК-Сатурн", "Криогенмаш", группа ГМС ("Гидромашсервис"), ПАО "Кировский завод", ЧТЗ "Уралтрак", "Крафтвэй корпорэйшн".
В SDN List включена компания "АГД Даймондс" (AGD Diamonds, второй после уже фигурирующей в списке "АЛРОСА" производитель алмазов в РФ с 10% добычи в стране) и ее бельгийская сбытовая структура Grib Diamonds.
Санкционный список также пополнили "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Русская медная компания" (РМК) и группа "Русская энергия" Романа Троценко с рядом ее активов. В SDN List теперь входят, в частности, "Воркутауголь", "Арктикгео", "Амурская горно-рудная компания", "Дальневосточная горно-рудная компания", "Полярная горно-рудная компания" и др.
Под санкциями теперь находится банк "Ак Барс", Синко-банк, а также инвестиционное подразделение Альфа-групп - компания "А1".
Кроме того, США ввели санкции против госкомпании "Автодор" и ключевого подрядчика "Газпрома" - АО "Газстройпром".
Одновременно OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за санкционное правоприменение, выпустило лицензию на сворачивание операций с РМК, ОМК, Трансмашхолдингом, АвтоВАЗом, "Москвичом", "Тонаром", "Соллерсом" и "Арктической перевалкой" (структура "НОВАТЭКа", владеющая терминалами по перевалке сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке) на срок до 13 декабря текущего года.
Власти Азербайджана за 3 года вернут в Карабах и В.Зангезур более 30 тыс. семей
Генпрокурор РФ предлагает Азербайджану присоединиться к совету по противодействию коррупции СНГ
ВС Армении 4-ый раз за день подвергли обстрелу азербайджанские позиции на условной границе – Минобороны Азербайджана
ЛУКОЙЛ увеличил на 30% поставки дизтоплива на АЗС в Волгоградской области из-за возросшего спроса
Индийские нефтяные компании изучают возможность использования застрявших в РФ $600 млн для покупки российской нефти
Fitch повысило прогноз цен на коксующийся уголь, снизило - на алюминий
Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
Благодаря Yelo Bank дети будут более безопасно добираться до школы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС