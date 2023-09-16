Tesla планирует секьюритизировать договоры лизинга электромобилей на рекордные $1,8 млрд

Американская Tesla начала поиск инвесторов в новые обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), пишет MarketWatch со ссылкой на предпродажный отчет Fitch Ratings и предварительные маркетинговые материалы.
ABS будут обеспечены договорами лизинга электромобилей Tesla на $1,8 млрд. Это ее крупнейшая кампания по секьюритизации таких соглашений. Первые подобные бумаги фирма выпустила в 2014 году.
В рамках новой сделки Tesla рассчитывает привлечь около $1 млрд за счет выпуска облигаций пяти классов с рейтингами от "AA" до "AAA". При этом в отношении бумаг с более низкими рейтингами маркетинговые мероприятия проводиться не будут.
Привлеченные средства могут быть направлены на развитие лизингового бизнеса, что обеспечит компании альтернативный источник финансирования в дополнение к классическим облигациям.
Согласно данным Finsight, в июле Tesla выпустила аналогичные ABS с купонами на 5,6-6,4%.
В случае высокого спроса на новые облигации банкиры могут увеличить размер траншей, приводит MarketWatch мнение одного из инвесторов. Ожидается, что купоны по этим бумагам будут установлены не ранее следующей недели.
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