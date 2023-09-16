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Внешняя политика 16.09.2023 14:47

Байрамов заявил о неприемлемости повторения утверждений армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в субботу со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

"В ходе встречи была обсуждена ситуация в регионе, нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы", - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что препятствующей стороной в реализации договоренности об одновременном открытии дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, достигнутой во время разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена 1 сентября, является Армения и созданный ею незаконный режим. Он добавил, что этот факт вновь доказывает, что, вопреки утверждениям о якобы имеющих место "гуманитарном кризисе" и "блокаде" в регионе, ситуация носит отнюдь не гуманитарный, а политический характер.

"Джейхун Байрамов заявил о неприемлемости повторения утверждений армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США, которые прекрасно осведомлены о ситуации в регионе, и подчеркнул, что несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана по всему миру, поддержку сепаратизма на наших территориях, Азербайджан продолжает занимать конструктивную позицию", - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана выразил сожаление тем, что необоснованные утверждения Армении, которые она распространяет с целью отвлечь внимание от наличия армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях и ввести в заблуждение международную общественность, нашли отражение в выступлении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким. По его словам, тот факт, что официальный представитель США в Сенате умолчала о том, что Армения и ее незаконный режим препятствуют параллельному открытию дорог, создает ложное впечатление о ситуации.

Было отмечено, что шаги, предпринятые Арменией в последнее время, в том числе поздравительное послание от 2 сентября премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призывающее к сепаратизму на азербайджанских территориях, оказали серьезное влияние на нормализацию и мирный процесс.

"В очередной раз была доведена до внимания приверженность Азербайджана соглашению о параллельном использовании дорог", - подчеркивается в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, МИД


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