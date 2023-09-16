ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные в субботу вечером вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе.
«16 сентября примерно в 19:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гедабекского района», - подчеркивает Минобороны.
По данным ведомства, «подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении».
Р.Ахмедов
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